Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 araca zarar verdi
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da dün akşam saatlerinde toz bulutu ile birlikte başlayan fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta bir sitedeki apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
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