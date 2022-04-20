Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta bir sitedeki apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]