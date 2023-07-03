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Türkiye
İHA 03.07.2023 12:42

Elazığ’da et yiyen 'Sarıkız örümceği' görüldü

Elazığ’da et yiyen olarak bilinen 'Sarıkız örümceği' görüntülendi. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zehirli örümcek türünün, özellikle akrep ve kentenkele ile beslendiği biliniyor.

Elazığ’da et yiyen 'Sarıkız örümceği' görüldü
[Fotograf: İHA]

Elazığ’da merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde farklı bir örümcek türü gören kişi, iri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yaptı.

Türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

1 metre yükseğe zıplayabiliyor

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği öğrenildi. 

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

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