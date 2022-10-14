Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D., A.Y. ve Yusuf D. arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elazığ Bireysel Silahlanma
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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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