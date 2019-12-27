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Elazığ'da art arda 2 deprem27 Aralık 2019 Cuma 10:08 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 10:31
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ, 9 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir deprem ile daha sallandı. Depremler çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 10.11'de 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Depremlerin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Depremler çevre illerden de hissedildi.
Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Kizluk aktardı.https://t.co/sPswyudHVK pic.twitter.com/f6kjtebiRo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Elazığ malatya Adıyaman Diyarbakır deprem