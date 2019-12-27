Türkiye

Elazığ'da art arda 2 deprem

27 Aralık 2019 Cuma 10:08 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 10:31

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ, 9 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir deprem ile daha sallandı. Depremler çevre illerden de hissedildi.