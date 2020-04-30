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Elazığ'da 4,2'lik deprem
[Fotoğraf: AA]
Elazığ, Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 11.45'te Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı. Depremin 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de aktarıldı.
Etiketler: son dakika Sivrice Elazığ deprem AFADSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:20
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