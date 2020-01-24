Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Bölgede yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları devam ederken, Elazığ Belediyesinden de açıklama geldi.

Belediyenin Twitter hesabından, kan bağışı çağrısı yapıldı:

"Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz."

Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz. — Elazığ Belediyesi (@ElazigBld) January 24, 2020

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Kınık, "Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.