İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, Suriye uyruklu bir kişinin konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri teknik çalışma neticesinde, bölgedeki güvenlik kameralarından 3 kişinin olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobile benzeyen 75 araç üzerinde çalışma yaptı.

Patlayıcıyı balık avlamak için kullanacaklarmış

Otomobilin plakasından zanlıların adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyonla şüpheliler E.E, S.P. ve E.E'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ve dijital materyallere de el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesinde, dinamitli patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığını, bu düzeneği de daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı

Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta 15 Ekim'de, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana gelmiş, çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerince çöp konteynerinde fark edilen başka bir el yapımı patlayıcı ise etkisiz hale getirilmişti.