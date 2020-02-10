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Ekipler hamile kadın için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kapalı köyde doğum sancıları tutan hamile kadın için ekipler seferber oldu. 9 saat süren çalışmaların ardından hastaneye ulaştırılan kadın kız bebeği dünyaya getirdi.
Kar dolayısıyla yolu kapanan Elmadalı köyünde oturan Muhlise Beyhan'ın doğum sancıları başladı. Yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri yola çığ düştüğü için köye ulaşamadı. Bunun üzerine Karayolları ekiplerinden yardım istendi.
İş makineleriyle kar temizleme çalışması yapılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı.
İlk müdahalesi köyde yapılan Beyhan, ardından Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırılan Muhlise Beyhan, kız bebeği dünyaya getirdi.
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