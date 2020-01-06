Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Mersin Gülnar'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA