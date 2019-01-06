Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğur kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Konya

Konya Beyşehir'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çorum

Çorum'da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime bir süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Kaynak: AA