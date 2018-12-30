Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okullar tatil

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.

Bingöl'de 2 ilçede okullar tatil

Bingöl’ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

Erzincan'da da kar tatili

Erzincan'da il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: AA, TRT Haber