Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında Antalya'da ise sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.