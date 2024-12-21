Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 21.12.2024 05:54

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında Antalya'da ise sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak Kar Yağışı Hava Durumu
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü'nün görev süresi uzatıldı
07:09
Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal edildi
06:13
Asgari ücrette gözler dördüncü toplantıda
05:53
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
05:06
ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
03:55
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ