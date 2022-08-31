Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde art arda iki deprem
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin 10 dakika öncesinde de 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti. Deprem birçok ilden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.56'da, merkez üssü Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bu depremin ardından yine aynı bölgede 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 18,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın alınmadığı ve gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.
#DEPREM: Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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