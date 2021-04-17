Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2021
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 29.67 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 17.04.2021, 20:08:03 TSİ
Enlem : 36.4545 N
Boylam : 27.1945 E
Derinlik : 7.32 km
Detay : https://t.co/jTQJDqmr8N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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