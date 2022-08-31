Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 15,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.