Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 15 kilometre uzağında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 15,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2022
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 15.44 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 31.08.2022, 12:56:39 TSİ
Enlem : 37.5950 N
Boylam : 26.8390 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/0soUs8SG8q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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