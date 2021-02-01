Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 24,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Son Dakika Deprem AFAD
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