Haber Giriş: Kaynak: AA
Edremit'te sazlık alanda yangın: İki cadde trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler iki caddeyi de trafiğe kapattı.
Dalyan mevkiindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.
Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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