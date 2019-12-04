Türkiye
Edirne'ye mevsimin ilk karı düştü04 Aralık 2019 Çarşamba 07:55 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:20
Edirne'de dün gece yarısından itibaren mevsimin ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi.
Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.
Kar yağışının gün içinde de devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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