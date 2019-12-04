Türkiye

Edirne'ye mevsimin ilk karı düştü

04 Aralık 2019 Çarşamba 07:55 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:20

Edirne'de dün gece yarısından itibaren mevsimin ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]