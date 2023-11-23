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Türkiye
AA 23.11.2023 16:16

Edirne'de metruk müstakil bina çöktü: 1'i ağır 2 yaralı

Edirne'de müstakil metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binadan malzeme almaya çalışan ve enkaz altında kalan 2 kişi yaralı şekilde çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edirne'de metruk müstakil bina çöktü: 1'i ağır 2 yaralı

Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'taki tek katlı müstakil metruk evde çökme meydana geldi.

Çevre sakinleri evin içerisine hurda toplamak için girdikleri ileri sürülen iki kişinin bulunduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Celal D, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 yaralıdan birinin durumu ağır

Celal D. ile parmaklarında kopma olan yeğeni Serap P, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelerek bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan bir binadan malzeme almaya çalışan iki kişinin binanın çökmesi nedeniyle yaralandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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