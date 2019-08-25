Türkiye

Edirne'de bir haftada 4 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:05 - Son Güncelleme 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:32

Edirne'de son bir haftada 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan göçmen sayısında artış yaşanıyor. Jandarma ekipleri kent girişinde kontrollerini sürdürürken Edirne polisi de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi Geçen hafta il genelinde 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu. Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Kaynak: AA Etiketler: göçmen Edirne

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