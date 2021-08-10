Cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?



Ankara'da 3 gün önce 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur'un, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önce gözaltına alınan bir zanlı ise "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.