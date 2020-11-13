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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Van-Erciş karayolunda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Van-Erciş Karayolu'nun 50'nci kilometresinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.
30'un üzerinde kişiyi taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:14
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