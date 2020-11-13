Van-Erciş Karayolu'nun 50'nci kilometresinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

30'un üzerinde kişiyi taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.