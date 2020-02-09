Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenler donmak üzereyken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van Gölü kıyısına terk edilmiş 30'dan fazla düzensiz göçmen donmak üzereyken yakalandı.
Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.
Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.
Yakalanan 30'dan fazla düzensiz göçmen için ilçedeki Akdamar iskelesinde de sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.
Etiketler: Van van gölü düzensiz göçmenSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 20:13
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