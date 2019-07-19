Düzce'de Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Meydana gelen toprak kayması ve sel baskınlarının ardından 24 köyde elektrik ve yol sıkıntısı yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgeye 500 bin TL acil ödenek ayırdı.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 219 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

Kaynak: AA