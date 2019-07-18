Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak kurtarılan 8 kişiyi taşıyan helikopter Sakarya'ya indi.

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopteri Eskişehir'den kalkarak bölgeye gitti.

Bölgede mahsur kalan 8 kişi, helikopterle bulundukları bölgeden alındı.

Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: 8 kişi kurtarıldı. Mahsur bekleyenler var. Şu anda onlarla uğraşıyor arkadaşlarımız.https://t.co/LuqliWCUYx pic.twitter.com/w415Lg3q0h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Temmuz 2019

"15-16 büyükbaş hayvan boğulmuş"

Toyotasa İlkyardım Hastanesi'nde tedavisi devam eden rafting tesisi işletmecisi Davut Pirdal, dün gece büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Kaç saat su altında, çatılarda kaldık. Kurtarılmayı bekledik. Saat 08.00'e doğru anca ulaşabildiler. Maddi kaybımız büyük. Tesis diye bir şey kalmadı. 15-16 büyükbaş hayvan boğulmuş. Önemli olan can kaybının olmaması." ifadelerini kullandı.

AA Cumayeri muhabiri İsa Keleş ise haber için bölgeye gittiklerinde aniden heyelan meydana geldiğini söyledi.

"Su daha da yükselmeye başlayınca çatıya kadar çıktık"

Heyelanda mahsur kaldığını, bölgenin aşağısında kalan yerleşim birimine gittiğini anlatan Keleş, "Orada da 7-8 kişi vardı. Arkadaşlarla bir çatı altında kaldık. Sonra su birden yükselmeye başladı. Su yükselince güvenli olduğunu düşündüğümüz bir evin birinci katına çıktık. Su daha da yükselmeye başlayınca çatıya kadar çıktık." diye konuştu.

"Korkunç bir geceydi"

Keleş, selin önüne gelen her şeyi götürdüğünü, birçok yerde heyelan meydana geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Karşı evin çatısında 3 kişi mahsur kaldı. Oradakileri de zor kurtardık. Biri suya kapıldı, zor kurtardık. Arkadaşlar onları kurtaralım derken tehlike atlattı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Korkunç bir geceydi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüştüm. Olayın şokundaydık. Saat 08.00 civarı helikopter geldi, orada güvenli alana indi, bizi aldı, Sakarya'ya hastaneye getirdi. Şu anda iyiyim. Hasar çok büyük. Orada ev denilen hiçbir şey kalmadı."

Evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Vali Dağlı, Dilaver köyüne güneydoğu illerinden fındık toplamak için giden 21 işçinin, bulundukları evlerde mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan istenen kurtarma helikopterinin bölgeye gelerek vatandaşları bulundukları yerden aldığını aktaran Dağlı, helikopterin 18 Temmuz Stadı'na indiğini kaydetti.

Ambulanslara alınarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilen işçilerden bazılarının tedbir amacıyla Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldığını belirten Dağlı, "Gelen bilgi üzerine kara yoluyla ulaşılamayan bölgeye helikopter desteği istedik. Vatandaşların nakilleri gerçekleştirildi. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Şırnaklı fındık işçisi Hasan Ani ise dün geceden beri mahsur kaldıkları yerden helikopterle kurtarıldıklarını, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Yolun açılması için çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi ile çevre belediyelerden ekipler, bölgede yolun açılması için ağır iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, dağdan gelen kaya parçaları ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle gerçekleştiriliyor.

Melen Çayı'nın debisi yükselmesi sonucu tarlalar su altında kaldı.

Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.

Bölgede, yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber