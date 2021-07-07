Düzce’de dün başlayan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahaleler sürüyor.

Ölü ve yaralının olmadığı bildirilen selde, müdahale için Genelkurmay Başkanlığından 1 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda dün sabah saatleri itibarıyla bölgeye Ankara AFAD ve Manisa AFAD’tan personel desteği yapılmıştı.

Düzce’deki çalışmalar için AFAD koordinasyonunda; Düzce, Ankara, Manisa, Samsun ve Bursa il AFAD müdürlükleri, Jandarma, Türk Kızılay, Karayolları GM, DSİ, Düzce İl Özel İdare, İtfaiye, 112, ilçe belediyeler ve STK’lardan toplamda 293 personel ve 49 araç görevlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki vatandaşların gıda ihtiyacı da yetkililer tarafından karşılanıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 2 ikram aracı ile bölgede 1000 kişiye kumanya sağlayacak şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji bölgede yağışın süreceğini açıklarken, dere yataklarında ve yakınlarında bulunan evlerdeki vatandaşların tahliyesi için çalışmalar başladı.

MGM'den alınan bilgiye göre, Kilimli’ye metrekareye 96, Akçakoca’ya 43 ve Cumayeri’ne de 19 kilo yağış düştü.

Bazı köylerde elektrik kesintisi yaşanıyor

Akçakoca ilçesi Esmahanım, Küpler, Davutağa, Dilaver ve Kurukavak köylerinde sel nedeni ile elektrik kesintileri yaşanıyor.



