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Türkiye
İHA 07.01.2024 20:50

Düzce’de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Düzce’de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Akçakoca-Kocaali yolunda meydana gelen kazada otomobil ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Semih Aydın hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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