Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 03:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde işçi servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Düzce Yığılca kara yolunda seyreden Veysel Yücekaya yönetimindeki işçi servis aracı, Aydın Köyü mevkiinde otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
İlk belirlemelere göre işçi servis aracı şoförü ve araçtaki Alaattin Mert ile otomobilde bulunan Ahmet Dağdelen, Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye Düzce
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