Türkiye
Düzce'de fabrika yangını27 Eylül 2019 Cuma 21:47 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 22:05
Düzce'nin Konuralp ilçesi Osmanca mevkiinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipi sevk edildi.
Düzce'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
4 katlı kereste fabrikasında çıkan yangın, depo olarak kullanılan binalara da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: TRT Haber