Düzce'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

4 katlı kereste fabrikasında çıkan yangın, depo olarak kullanılan binalara da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: TRT Haber