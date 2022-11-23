Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreminin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere 45 artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığı, vatandaşların paniğe kapılmaması uyarısında bulunuldu.

Sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]



