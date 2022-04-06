Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce-Sakarya yolu ulaşıma kapandı
Düzce-Sakarya yolunda eriyen kar sularının etkisiyle çökme meydana geldi. Akçakoca Edilli mevkiinde yol kullanılamaz hale geldi. Trafik akışı çift yönlü durduruldu.
Düzce-Sakarya yolunun Akçakoca Edilli mevkiinde eriyen kar sularının etkisi ile çökme meydana geldi.
Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü.
Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
Düzce-Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.
Son Haberler
- 14:33
- 14:31
- 14:28
- 14:27
- 14:29
Sıradaki Haber
16 aylık karantina 86'ncı test ile son buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz