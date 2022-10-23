Küçükçekmece'de bulunan Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üniversite binası ve çevresinde tedbir alındı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.