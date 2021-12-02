Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Kartal Sahili'nde düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken kayalıklar arasına sıkışan Yiğitcan Sarıkaya'yı itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, cep telefonunu da düştüğü yerden aldı.
Kartal Sahili'nde meydana gelen olayda, Yiğitcan Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü.
Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı.
Yaralanan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların arasına düşen cep telefonunu çıkarmak için çaba sarf etti.
Sarıkaya'nın arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.
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