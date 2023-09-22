Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "Argiope lobata" Türkiye'de görüldü

Sivas kent merkezinde yaşayan Güney Nair, ailesi ile doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre yürüyüş yapan Nair, yerde büyük bir örümcekle karşılaştı. Ne tür bir örümcek olduğunu bilmeyen Nair, örümceğin fotoğraf ve videosunu kayda aldı. Bir süre gözlemlenen örümcek daha sonra gözden kayboldu.

Nair eve geldiğinde örümcek hakkında araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada bu örümceğin daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir ve Malatya gibi illerde ortaya çıkan ‘Argiope lobata’ isimli örümcek olduğunu öğrendi.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.

“Dikkat çekiciydi”

Güney Nair, örümceğin dikkat çekici olduğunu söyleyerek, “Oğlum ve eşimle doğa yürüyüşü yaptığımız bir sırada yerde büyük bir örümcek fark ettik. Dikkat çekiciydi. Fotoğraf ve videosunu çektik. Eve geldiğimde küçük bir literatür çalışması yaptığımızda bu örümcek türünün argiope lobata olarak adlandırılan son derece zehirli bir tür olduğunu, ülkemizde nadiren görüldüğünü ve son zamanlarda Eskişehir ve Malatya’da da gözlemlendiğini öğrendim. Yurttaşlarımızın uyarıldığını öğrenince her ne kadar akademik anlamda uzmanlık alanımız olmasa da sorumlu yurttaşlar olarak çevremizde yaşayanların zarar görmemesi düşüncesiyle bu örümcek hakkında ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirme gereği duyduk” dedi.

Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen ‘Argiope lobata’ örümceği Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş evinden çıktıktan sonra yol kenarındaki duvarda bulunan örümcek dikkatini çekti. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata’ olduğunu öğrendi.

Malatya'da da görüldü

Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türüne rastlandı.

Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türünü yerinde inceledi.

Türkiye'de iki türü olduğu biliniyor

Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını söyleyerek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de de görüldü

Eskişehir’de kuvvetli bir zehre sahip olan 'argiope lobata’ türü örümcek görüldü. Ülkemizde farklı illerde görüntülenen ve güçlü zehri ile bilinen argiope lobata türü örümcek, bu kez de Eskişehir’de görüldü.

Çifteler ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen "loblu örümcek" olarak da bilinen örümcek, tedirginlik oluşturdu.

Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.