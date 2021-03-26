Hititlerin başkenti Çorum, “dünyanın en dar sokağı” olarak kabul edilen Üçtutlar Mahallesi’ndeki Dikiciler Sokağı ile biliniyor.

Yaklaşık 65 yıl önce yapılan ve "Arnavut kaldırımı" olarak adlandırılan taşlarla döşenen sokak, 30 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde.

[Fotoğraf: DHA]

Sokak, turistlerin ilgisini çekiyor

Genişlikleri 2-3 metreyi bulan 37 dükkandan yalnızca 5’i hizmet verirken, bu dükkanların çoğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.

Turistlerin ilgisini çeken sokak, özellikle gelin ve damatların fotoğraflarında da sıklıkla yer alıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Restorasyon çalışmaları başlatıldı

Salgın nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta, Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından sokağın turizme kazandırılması hedefleniyor.