Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 30. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında, Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Derviş Ataman isimli şahsa ait kamyona çarptı.

Yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.