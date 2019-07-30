2 Avrupa, 2 dünya, bir de olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Son başarısı ile en üst basamağa çıktı.

15 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan Down sendromlu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atma dalında, Avrupa ve dünya rekoru kırdı.

İlk madalyasını spora başladıktan 3 yıl sonra dünya şampiyonu olarak alan Topaloğlu, TRT Haber'de hislerini paylaştı. Şampiyon sporcu sorulara sevinç gözyaşlarıyla cevap verdi.

Memleketi Samsun'da çiçeklerle ve coşkuyla karşılanan Topaloğlu’nun antrenörü Musa Davulcu günlük ortalama 3 saat antrenman yaptıklarını söyledi.

Ali Topaloğlu’nun annesi Nuray Topaloğlu ise yaşadığı gururu anlattı. Topaloğlu , “Çok duygulandık çok güzel bir şey o anı yaşamak önemli anlatılmaz yani. Oğlum ile gururluyum o bayrağı dalgalandırması istiklal marşının okunması çok güzeldi" dedi.

Ali Topaloğlu'nun yeni hedefi, 2020'de Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olmak.

Kaynak: TRT Haber