Dolandırıcılık yapan banka müdürü İzmir'de yakalandı

Antalya Alanya'da bir bankanın şube müdürü, "ucuz döviz işlemi yaparak para kazandırıyorum" diyerek iş insanlarından para topladı.

İncelemede, müdürün çalıştığı bankadan da 2 milyon 200 bin dolar, 1 buçuk milyon euro ve 1 buçuk milyon lira aldığı belirlendi.

2 döviz bürosundan da yaklaşık 30 milyon lira para topladığı öne sürülen şube müdürüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Banka müdürünün Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği tespit edildi.

Kardeşi ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Alanya'ya getirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Banka müdürü yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmalarıyla A.İ'nin İzmir'de yakalandığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında şüphelinin kardeşi olan bir kişi tutuklanmış, şüphelinin amcası da bugün yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA