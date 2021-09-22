Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktoru bıçaklayana "Kasten öldürmeye teşebbüs" davası
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan doktor Ertan İskender’i bıçakla yaraladığı için tutuklu yargılanan sanık hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan kamu davası açıldı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan doktor Ertan İskender’i bıçakla yaraladığı için tutuklu yargılanan sanık hakkında “Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından kamu davası açıldı.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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