Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan doktor Ertan İskender’i bıçakla yaraladığı için tutuklu yargılanan sanık hakkında “Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından kamu davası açıldı.