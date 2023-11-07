Doktorların e-imzalarını çalıp 300 bin ve kırmızı reçeteli ilaç temin etmişler

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini de elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 6 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliyi yakalamak için İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda aralarında 2 eczacının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 15 ayrı eylemde 1301 ayrı yeşil ve kırmızı reçete hazırlayarak uyuşturucu özelliği bulunan sentetik eczaları ya da muadillerini temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Zanlıların, Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul illerinde faaliyet yürüten eczanelerden 300 bin sentetik eczayı temin ettikleri, kalanlarının ise yapılan müdahaleyle iptal ettirildiği bildirildi.

Adreslerdeki aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Polisin, 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü belirtildi.