Doğu'da yoğun kar: 540 yol ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale’de 22, Çaldıran’da 41, Çatak’ta 99, Erciş’te 84, Gevaş’ta 1, Gürpınar’da 111, Muradiye 26, Saray’da 12 ve Özalp ilçesinde ise 52 olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde bugün 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğunu açıkladı.

Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.