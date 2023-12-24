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Türkiye
İHA-DHA 24.12.2023 09:24

Doğu'da yoğun kar: 449 yolu ulaşıma kapattı

Doğu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 449 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Doğu'da yoğun kar: 449 yolu ulaşıma kapattı

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 

Kars

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte tipiden Merkeze bağlı 6, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 9, Digor’a bağlı 1, Selim’e bağlı 5 ve Susuz’a bağlı 9 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapılı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada çalışma yapıyor.

Hakkari

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından, Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Aralıklı yağan kar, merkezde yer yer 30 santimetreyi bulurken, yüksek rakımlı dağlarda 1 metreye kadar ulaştı.

Bununla beraber Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bugün saat 07.30 itibarıyla 32 köy 112 mezra yolu ulaşıma kapalıdır. Hakkari merkez 8 köy, 35 mezra, Şemdinli'de 7 köy, 37 mezra, Yüksekova'da 17 köy, 40 mezra. Karla mücadele çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığı ve fırtına nedeniyle zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebiliyorlar.

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