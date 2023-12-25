Doğu'da yoğun kar: 1983 yol ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale’de 22, Çaldıran’da 41, Çatak’ta 99, Erciş’te 84, Gevaş’ta 1, Gürpınar’da 111, Muradiye 26, Saray’da 12 ve Özalp ilçesinde ise 52 olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde bugün 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğunu açıkladı.

Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.

4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ​​​​​​​

Bingöl

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğitim öğretime bir gün ara verilen 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimi aştığı ilçede esnaf iş yerlerinin önünü açarken, sürücüler de üstünde kar biriken araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

Sivas

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 198 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.