Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'e "kuvvetli yağış" uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Karadeniz'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve bazen de şiddetini azaltacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.
Sel uyarısı
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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