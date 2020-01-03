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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime bir gün ara03 Ocak 2020 Cuma 11:40 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 12:13
Diyarbakır'da yoğun kar yağışından dolayı köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kulp ilçe merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen tüm köy okullarında, eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde elverişsiz hava koşulları ve kapanan köy yolları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki öğrencilerin eğitim öğretime devam edecekleri bildirilirken, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.
Kaynak: TRT Haber
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