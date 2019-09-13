Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 2 gözaltı13 Eylül 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 09:54
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.
Dün Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4 şüpheliden 2'si yakalandı
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: AA