Türkiye

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili 2 gözaltı

13 Eylül 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 09:54

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.