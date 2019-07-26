Diyarbakır'da Elazığ Caddesi'nde bir yolcu minibüsü, parke taşı yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola parke taşları düştü.
Kazada 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralananların 5'inin durumu ağır.
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yolcu minibüsü parke taşı yüklü traktöre çarptı. Kazada 5'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Elazığ Caddesi'nde bir yolcu minibüsü, parke taşı yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola parke taşları düştü.
Kazada 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralananların 5'inin durumu ağır.
Kaynak: TRT Haber