Diyarbakır'da terör örgütüne 'uyuşturucu' operasyonu: 7 tutuklu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak için Lice ve Kulp ilçesinde Narko-Terör operasyonları düzenledi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Operasyon bölgesi içerisinde saklanan uşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla düzenlenen Narko-Terör operasyonları başarıyla devam ediyor" denildi.

6 milyon 48 kök kenevir bitkisi imha edildi

Operasyonlar kapsamında; 6 milyon 48 kök kenevir bitkisi, 788 bin kök skunk bitkisi ve 627 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek imha edildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.

