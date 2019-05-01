Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temas sonucu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı, silahlı 2 terörist ölü ele geçirildi.
Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temas sonucu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber