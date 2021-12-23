Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4,2 ton hindi eti imha edildi
Diyarbakır'da, bir depoda satışa hazır halde bulunan son kullanım tarihi geçmiş 4 bin 200 kilogram hindi eti imha edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan işyerlerini denetledi.
Yapılan denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Diyarbakır
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