Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan işyerlerini denetledi.

Yapılan denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.